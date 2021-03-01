Джакарта, , 10:57 — REGNUM Индонезия и Япония продолжают стремиться к расширению всестороннего экономического сотрудничества, особенно в промышленном секторе, что, как ожидается, окажет положительное влияние на повышение делового энтузиазма в разгар текущей пандемии, сообщает Antara.

«Япония — одна из стратегических стран-партнеров Индонезии. Двусторонние торговые отношения между Индонезией и Японией в ненефтяном секторе в период 2014—2019 годов выросли на 5,06%», — заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита в Джакарте.

Министр промышленности провел встречу с послом Японии в Индонезии.

«Мы призываем японских игроков отрасли активно инвестировать в Индонезию», — заявил Агус Гумиванг Картасасмита.

Одна из известных японских компаний Toyota Group выразила заинтересованность в инвестировании в Индонезию двух млрд долларов США и привержена поддержке усилий правительства Индонезии по сокращению выбросов углерода за счет производства гибридных и электрических автомобилей.

Напомним, в 2019 году стоимость японских инвестиций в Индонезию составила 4,31 млрд долларов США. Между тем, за период с января по ноябрь 2020 года инвестиции составили 2,58 млрд долларов США.