Вашингтон, 1 марта 2021, 10:57 — REGNUM Власти Соединённых Штатов выступили с осуждением задержаний активистов в Гонконге. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Вашингтон призывает у немедленному освобождению задержанных.
Ранее Великобритания и Европейский союз заявили, что обвинения, предъявленные активистам, показывают, что закон используется для борьбы с политическим инакомыслием, а не с реальными угрозами национальной безопасности, пишет Bangkok Post.
Напомним, накануне, 28 февраля, полиция Гонконга предъявила обвинения 47 оппозиционным активистам в заговоре с целью подрыва государственной власти.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятого Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей — парламентом страны.
Как заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что этот законодательный акт является «историческим шагом, необходимым и своевременным для восстановления стабильности» и направлен лишь против небольшой горстки преступников, угрожающих национальной безопасности, и «призван защитить интересы, права и свободы подавляющего большинства жителей» автономии.