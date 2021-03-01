Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Власти Соединённых Штатов выступили с осуждением задержаний активистов в Гонконге. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Мы осуждаем задержания и обвинения, выдвинутые в адрес демократических кандидатов на выборах в Гонконге», — отметил он в Twitter.

По его словам, Вашингтон призывает у немедленному освобождению задержанных.

«Участие в политической жизни и свобода выражения мнений не должны считаться преступлениями. США стоят на стороне жителей Гонконга», — добавил госсекретарь.

Ранее Великобритания и Европейский союз заявили, что обвинения, предъявленные активистам, показывают, что закон используется для борьбы с политическим инакомыслием, а не с реальными угрозами национальной безопасности, пишет Bangkok Post.

Напомним, накануне, 28 февраля, полиция Гонконга предъявила обвинения 47 оппозиционным активистам в заговоре с целью подрыва государственной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятого Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей — парламентом страны.

Как заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что этот законодательный акт является «историческим шагом, необходимым и своевременным для восстановления стабильности» и направлен лишь против небольшой горстки преступников, угрожающих национальной безопасности, и «призван защитить интересы, права и свободы подавляющего большинства жителей» автономии.