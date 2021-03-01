Тбилиси, , 11:02 — REGNUM Евросоюз постарается помочь Грузии получить вакцины от COVID-19. С таким заявлением 1 марта выступил на брифинге в ходе официального визита в Тбилиси председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает пресс-служба президента Грузии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Евросоюз является основным донором программы COVAX, благодаря которой я надеюсь, что вакцины будут распространяться и в этой стране. Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время у Грузии был доступ к вакцинам», — сказал Мишель.

Он добавил, что ЕС в дальнейшем также будет проявлять солидарность с Грузией в борьбе с пандемией.

Стоит отметить, что ранее в минздраве Грузии анонсировали начало вакцинации от COVID-19 на вторую половину февраля, но потом её перенесли на март из-за того, что обещанная партия вакцины не поступила.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили 160 носителей коронавируса