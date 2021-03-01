Хьюстон, США, , 10:55 — REGNUM «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 133:84.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джастис Уинслоу, который набрал 20 очков.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показали Джон Уолл и Дже’Шон Тейт, записавшие в свой актив по 14 очков.

Читайте также: 42 очка Вашингтона помогли «Шарлотт» вырвать победу у «Сакраменто»