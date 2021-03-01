Стокгольм, , 11:17 — REGNUM Новая рекомендация Агентства общественного здравоохранения Швеции, согласно которой вторую дозу вакцины от COVID-19 производства Astra Zeneca следует вводить только через 9−12 недель после первой дозы, означает, что вакцинация жителей Халланда (юг Швеции) в возрасте до 65 лет затянется до августа 2021 г. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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С самого начала предполагалось, что массовая иммунизация жителей Халланда начнется в конце апреля и завершится к концу первой половины 2021 года.

«Теперь мы следуем рекомендации Агентства общественного здравоохранения и будем вводить вторую дозу через десять недель», — заявила журналистам ответственная за вакцинацию в Халланде Пернилла Валлерстедт.

Напомним, что цель правительства Швеции заключается в завершении вакцинации населения к концу июня текущего года.

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