Москва, , 11:01 — REGNUM Упрощённая процедура назначения пособий на детей в возрасте до трёх лет перестала действовать в России с 1 марта. Ранее начисления продлевали автоматически.

Процедуру российские власти упрощали в связи с пандемией коронавируса. Теперь родителям нужно будет лично подавать заявление на выплату и документы, которые подтверждают доход семьи.

Запрашивать выплату придётся каждый год. Первое заявление необходимо подать после рождения ребёнка, повторные — когда ему исполнится год, два и три года. Новое заявление также потребуется, если семья переедет на другой адрес.

Обращаться за назначением пособия гражданам следует в органы соцзащиты или многофункциональный центр. Удалённо подать заявление можно через портал госуслуг.

Выплата положена семьям, чей среднедушевой доход меньше двукратной величины прожиточного минимума, который установлен для региона.

Читайте также: Выплаты на детей до трёх лет в России получают почти 1,8 млн семей