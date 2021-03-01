Анкара, , 11:01 — REGNUM В Турции за сутки выявили 8424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 66 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 1 марта.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения в стране с начала пандемии увеличилось до 2 701 588, смертельных случаев — до 28 569.

Произойдёт ли смягчение ограничений в Турции станет ясно на заседании правительства 1 марта.