Сеул, , 10:59 — REGNUM Правительство Южной Кореи готово сесть за стол переговоров с правительством Японии «в любое время». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Известно, что об этом глава государства сообщил в телевизионном обращении к народу по случаю 102-й годовщины Первомартовского движения за независимость.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что страны смогут «мудро» решить нерешённые вопросы, связанные с общей историей, а также акцентировал внимание на том, что сторонам необходимо сосредоточиться на установлении связей, ориентированных на будущее.

Южнокорейский лидер отметил, что двустороннее сотрудничество поможет стабилизировать ситуацию в Северо-Восточной Азии и укрепить трехстороннее сотрудничество между Сеулом, Токио и Вашингтоном.

Президент Южной Кореи также пообещал приложить усилия для денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове, а также выразил надежду на то, что КНДР начнёт сотрудничество с другими странами в рамках «Инициативы сотрудничества в Северо-Восточной Азии», направленной на содействие партнёрству в борьбе с кризисами в области здравоохранения.

Первомартовское движение — одно из самых ранних национальных корейских движений во время японского господства. Название ему было дано после инцидента, происшедшего 1 марта 1919 года.