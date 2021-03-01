Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге разыскивают злоумышленника, который надругался над пенсионеркой, страдающей болезнью Альцгеймера. Об этом 1 марта сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

Сообщение об изнасиловании 58-летней жительницы коммунальной квартиры на Загребском бульваре во Фрунзенском районе города поступило в полицию от 29-летнего мужчины. Он сообщил, что женщина, страдающая болезнью Альцгеймера была госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой подбородка, маточным кровотечением в тяжелом состоянии. Пострадавшую изнасиловали.

На месте происшествия следователи изъяли отпечатки пальцев, следы обуви, постельное белье и одежду. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.