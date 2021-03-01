Сакраменто, США, , 10:52 — REGNUM «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:126.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Шарлотт» Пи Джей Вашингтон, который набрал 42 очка.

В составе «Сакраменто» наибольшую результативность показал защитник Бадди Хилд, записавший в свой актив 30 очков.

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