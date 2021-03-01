Мальмё, Швеция, , 11:19 — REGNUM Жители Русенгорда, одного из густонаселенных жилых кварталов Мальмё (юг Швеции), вскоре смогут пройти экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в медицинском центре Крюддгордена. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«У нас наблюдается тревожная эпидемиологическая ситуация с высоким риском повторного обширного распространения коронавирусной инфекции», — заявила журналистам заместитель главного инфекциониста Марианна Аланко Блуме.

Отмечается, что открытие новой станции тестирования было связано с необходимостью облегчить доступ к первичной медико-санитарной помощи для тех, кто не может записать на прием по телефону 1177.

Ожидается, что на месте будут присутствовать переводчики, которые могут потребоваться для разъяснения порядка действий для тех лиц, тесты которых на коронавирус окажутся положительными.

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