Саратов, , 10:56 — REGNUM Татьяна Гаранина, ранее возглавлявшая министерство культуры Саратовской области, стала директором цирка братьев Никитиных. Соответствующую информацию ИА REGNUM подтердили в пресс-службе минкультуры области.

До нее этот пост занимал Алексей Менкин, который в настоящее время стал заместителем Гараниной. Экс-министр приступила к работе с 1 марта.

ИА REGNUM напоминает, 16 февраля губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил в отставку трех министров — главу минобразования Ирину Седову, главу минкультуры Татьяну Гаранину и руководителя минтруда и соцподдержки Сергея Наумова. По словам Радаева, кадровые изменения в правительстве области связаны как с личной инициативой, так и с необходимостью решать новые задачи. Бывшие главы ведомств имеют большой опыт и глубокие знания проблем соцблока. Поэтому их работа в сферах, в которых они занимались ранее, будет продолжена.

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