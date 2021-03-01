Москва, , 11:04 — REGNUM Основные ошибки водителей, которые могут привести к выходу из строя мотора авто, назвали эксперты портала 32cars.ru.

Современные производители ставят на автомобили алюминиевые блоки цилиндров. При этом вместо гильзования мотора автопроизводители производят обработку поверхностей камер сгорания плазменным напылением. На металле появляется очень тонкий жаропрочный слой, который очень хрупок.

Так, при небольшом ударе могут появиться трещины и царапины. Такой удар может произойти, например, из-за попадания абразива в цилиндры из системы впуска. Поэтому высоконагруженные турбомоторы требуют щепетильного отношения к системе наддува.

Эксперты советуют водителям быть осторожными при доливе масла, поскольку его попадание на резиновые трубки системы охлаждения может привести к поломке. При этом масло может проесть резину и она вздуется.

Стоит также помнить о том, что современные машины не рассчитаны на подключение к другим автомобилям. Поэтому «прикурить» в сильный мороз не получится. Это может обернуться проблемами с электроникой и двигателем.

Немаловажный фактор, который может привести к поломке мотора, это топливо. Так, моторы, обладающие высокой нагрузкой, лучше всего эксплуатировать на топливе АИ-98.

Ранее стало известно, что литр бензина с 15 по 24 февраля в России подорожал на восемь копеек — до 46,91 рубля.

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