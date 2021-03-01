Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM Общественные экспертные советы при избиркомах могли бы отделять «популистские заявления» в декларациях депутатов от настоящих предвыборных обещаний. Такое мнение ИА REGNUM высказал председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

В целом он считает, что инициатива спикера Госдумы Вячеслава Володина о юридической фиксации предвыборных обещаний вплоть до отзыва тех избранников, кто их не исполняет, поможет в борьбе с популизмом.

По мнению Панова, действие закона можно было бы распространить уже на выборы депутатов региональных парламентов, которые состоятся осенью 2021 года, например, выборы в петербургский ЗакС.

«На местном уровне гораздо проще контролировать исполнение обязательств, которые берут на себя депутаты в период предвыборной гонки, и отделить популизм от реальной работы. В этом случае имеет смысл сделать некую форму декларации, которые кандидат в депутаты подает в избирательную комиссию. При этом подача декларации не должна быть обязательной — она должна быть «доброй волей» кандидата в депутаты. Избиратели будут видеть, кто из кандидатов намерен исполнять свои обещания, а кто — нет», — заявил Панов.

На его взгляд, неисполнение таких обещаний не должно, разумеется, повлечь ни уголовной, ни административной ответственности. Тем не менее неисполнение этих обязательств в соответствии с местными избирательными законами и избирательным законодательством РФ могли бы «стать основанием для отзыва избранника».

«Возможно в избиркоме будет целесообразно создать общественный экспертный совет, который будет отделять популистские заявления и исключать их из декларации. Вопрос исполнимости при этом анализироваться не должен, потому что это уже конкретная работа будущего депутата. Важно то, что депутат испрашивает себе полномочия для того, чтобы продвинуться к решению конкретной задачи, чтобы она интересовала его избирателей. То есть в этом случае избиратели наконец получат возможность голосовать не за внешний облик депутата и его регалии, а за достижения конкретных и необходимых для жизни результатов», — полагает Панов.

Читайте также: В Госдуме предложили ежегодно отчитываться о выполнении обещаний

Читайте также: В КПРФ указали Володину на трудности при отчетности по обещаниям депутатов