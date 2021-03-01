Стокгольм, , 10:55 — REGNUM В Швеции входящих в группу риска подростков в возрасте 16 и 17 лет от COVID-19 могут начать вакцинировать осенью. Об этом со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В настоящее время ведомство обсуждает с ассоциацией педиатров, какие группы вакцинировать нужно прежде всего.

Например, речь может идти о подростках, страдающих хроническими заболеваниями.

Представитель ведомства Беатрис Аронссон отметил, что разумнее всего было бы начать с 16‑ и 17-летних. Риск тяжелой формы протекания у данной группы выше, чем у остальных молодых людей.

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