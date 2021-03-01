Миннеаполис, США, , 10:50 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:90.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, который набрал 43 очка.

В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал защитник Энтони Эдвардс, набравший 24 очка.

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