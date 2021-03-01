Томск, , 10:50 — REGNUM Эльман Юсубов покинул пост председателя избиркома Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Уточняется, что Эльман Юсубов «освобождён от обязанностей члена избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса до истечения срока полномочий».

Томские массмедиа подчёркивают, что 63-летний Юсубов покинул этот пост по собственному желанию.

Напомним, Эльман Юсубов работал в областном избиркоме с 2004 года. Сначала он являлся заместителем председателя, а затем (с 2008 года) стал председателем облизбиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае поменяли главу краевой избирательной комиссии.

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