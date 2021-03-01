Душанбе, , 10:49 — REGNUM Постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс указал на ошибки властей республики в борьбе с распространением коронавируса, сообщает агентство «Азия-плюс».

По его словам, власти ошибочно рассматривали инфекцию коронавируса как нечто, действующее за пределами Таджикистана.

«Инфекция не фигурировала в качестве предмета для обсуждений за этим столом», — сказал представитель банка на заседании консультационного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте республики.

Вместе с тем дальнейшие шаги правительства Таджикистана в борьбе с пандемией оказались безошибочными и своевременными, сказал Ян-Петер Олтерс.

Напомним, по официальным данным, в Таджикистане зарегистрировано 13,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ранее в минздраве республики заявили о победе над коронавирусом.

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