Стокгольм, , 10:49 — REGNUM С 1 марта на территории Швеции ресторанам и кафе, не имеющим собственного входа, разрешено обслуживать только одного посетителя. Новые ограничения были обнародованы представителями Агентства общественного здравоохранения Швеции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Ужесточение правил коснется всех закусочных, ресторанов, кафе, расположенных в торговых центрах и крупных галереях. Новые ограничения также коснутся Ikea и Gekås Ullared.

«Нам не нужны толпы людей, которые бродят по магазинам и способствуют давке, если они приходят туда не для того, чтобы совершить покупки», — заявил генеральный директор Йохан Карлсон.

Таким образом, подавать еду в заведении, расположенном внутри большого здания или на территории торговой площади, разрешается только одному человеку. При желании все остальные посетители могут ждать снаружи. Исключение делается для детей и лиц с ограниченными возможностями, которые нуждаются в помощи сопровождающих.