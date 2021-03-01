Челябинск, , 10:48 — REGNUM В Челябинске арестованный вице-мэр города Олег Извеков отказался писать заявление об увольнении. Об этом пишут СМИ.

В частности, такие данные приводит издание Znak.com. Издание ссылается на мэрию.

Как сообщало ИА REGNUM, после его задержания в мэрии заявляли, что предложат ему добровольно уволиться. Напомним, Извеков был задержан 18 февраля и затем арестован. Затем он обжаловал свой арест.

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