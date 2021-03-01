Изобильный, Ставропольский край, , 10:48 — REGNUM В Ставропольском крае произошел взрыв газа в многоквартирном доме в поселке Рыздвяный. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 1 марта. Около 03:30 в доме по улице Новая прогремел взрыв. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 23 человека из 15 квартир на придворовую территорию. Пострадавшего отправили в больницу города Изобильный. О его состоянии ничего не сообщается.

Спустя час жильцы вернулись в свои квартиры. Предварительно установлено, что причиной взрыва стал хлопок газовоздушной смеси. Он не вызвал возгорания, однако при хлопке выбило стекла в квартире на четвертом этаже, повреждена также входная дверь.

Известно, что в пятиэтажном доме всего 75 квартир, в которых проживают 126 человек. В ликвидации последствий происшествия принимали участие 25 человек, применялось девять единиц техники.