Токио, , 10:47 — REGNUM Энтузиаст с ником Silent смог «починить» игры серии Yakuza быстрее, чем издательство SEGA. Об этом 28 февраля сообщило издание Kotaku.

Silent выпустил собственные модификации для игр Yakuza 3, Yakuza 4 и Yakuza 5, призванные снизить чрезмерную нагрузку на процессор компьютера и исправить некоторые программные ошибки. Kotaku отмечает, что спустя некоторое время SEGA выпустила аналогичный патч для Yakuza 3 и Yakuza 4, а Yakuza 5 пока оставила без внимания.

Напомним, Yakuza — это серия ролевых игр о различных приключениях членов японской группировки якудза. Вышедшая в 2020 году, Yakuza: Like a Dragon стала первым проектом франшизы с поддержкой русского языка.

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