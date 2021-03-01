Львов, Украина, , 10:46 — REGNUM 28 февраля представители польской диаспоры из украинского Львова провели акцию памяти в честь польских жертв во время Второй мировой войны от рук украинских националистов из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Акция состоялась у памятника в деревне Гута-Пеняцкая во Львовской области. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Мероприятие было приурочено к 77-й годовщине уничтожения польского населения деревни Гута-Пеняцкая, большую часть населения которого до 1944 года составляли этнические поляки. 28 февраля 1944 года они были убиты отрядами украинских националистов из организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент Польши Анджей Дуда направил письмо со словами поддержки участникам мероприятия. «Я отдаю дань уважения нашим соотечественникам-мученикам, убитым только за то, что они поляки. Независимая Польша никогда не забудет о жертвах преступлений в Гуте-Пеняцкой. Как и всех жертв геноцида во время Волынской резни», — говорится в письме Дуды.

С польской стороны на мероприятии присутствовала заместитель спикера Сейма Польши Малгожата Госевская.

«Я верю, что украинская сторона станет уделять больше внимания непростым для отношений наших народов историческим событиям, и на этом месте когда-нибудь будет большой мемориальный комплекс в честь наших убитых предков», — подчеркнула она.