Москва, , 10:46 — REGNUM Жители России в два раза чаще заводят кошек, чем собак. Кошки живут дома у 45%, собаки — у 21%. И кошки, и собаки есть у 12% опрошенных, приводит данные 1 марта рекрутинговое агентства Superjob.ru.

Любителей кошек больше всего среди системных администраторов (43%), барменов и секретарей (по 42%), грузчиков и дизайнеров (по 41%), любителей собак — среди офис-менеджеров (21%), диспетчеров (19%), грузчиков и юристов (по 17%).

Кошки и собаки уживаются у курьеров (27%), диспетчеров (19%), контролеров, главных бухгалтеров, кассиров и охранников (по 18%). У 46% жителей России нет ни кошек, ни собак.

Опрос проведен 11−19 февраля 2021 года среди граждан РФ старше 18 лет в 993 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России почти в каждый второй семье (44%) есть домашние животные.

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