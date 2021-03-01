Москва, , 10:50 — REGNUM Генеральная прокуратура России потребовала от властей Испании экстрадиции генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, который обвиняется в хищении более 29 млн рублей у российской спортсменки. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована работа по экстрадиции в Россию из Испании врача Евгения Блюма», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что, по версии следователей, в период с 2014 по 2015 год Блюм с помощью обмана и злоупотребления доверием похитил свыше 29 млн рублей у сноубордистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой), которая получила на соревнованиях тяжелую травму.

Кроме того, указывается, что в августе минувшего года по поручению Генпрокуратуры России обвиняемый был объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Испании был задержан генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм, который находился в международном розыске по обвинению в хищении более 29 млн рублей.