Соледар, ДНР, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 37 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 1 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На мариупольском направлении боевики ВСУ выпустили 29 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и РПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Сосновское, Ленинское», — сказано в сообщении.

По данным представительства, обошлось без жертв, разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Напомним, ранее к северу от Горловки потерпел крушение беспилотный летательный аппарат, принадлежавший ВСУ.

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