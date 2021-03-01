Стокгольм, , 10:52 — REGNUM Нашумевший твит лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона о необходимости полного прекращения принятия новых беженцев в Швецию заставил усомниться в возможности формирования правой коалиции. Как заявила лидер «Либералов» Нямко Сабуни, ее партия не намерена отгораживаться от сторонников Окессона, но и его жестких заявлений она также не разделяет. Об этом политик завила в эфире телеканала SVT.

Напомним, что ранее Джимми Окессон на своей странице в Twitter опубликовал заявление о необходимости приостановки приема новых мигрантов, что сразу же было негативно оценено как сторонами «Январского соглашения», так и правыми партиями.

«Либералы» также осудили политика за его резкое высказывание, однако, дала понять Сабуни, ее партия не собирается «изолировать» «Шведских демократов».

«Мы не будем опускать железный занавес против партии в риксдаге, но мы войдем в ожесточенное противостояние», — заявила лидер Сабуни.