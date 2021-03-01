Вашингтон, 1 марта 2021, 10:44 — REGNUM Фильм «Борат 2» режиссёра Джейсона Уолинера получила награду «Золотой глобус» в номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл», говорится в Twitter кинопремии.
Во второй части комедии герой Борат Сагдиев, которого сыграл Саша Барон Коэн, пытается передать подарок вице-президенту США.
Актёр также получил награду в номинации «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что британский комедийный актер Саша Барон Коэн, который известен по роли казахского репортера Бората Сагдиева в псевдодокументальном фильме «Борат», является не смешным.
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