Иркутск, , 10:44 — REGNUM На Байкале подвели итоги XVII ледового марафона. В этом спортивном состязании на дистанции 42 километра первым прибежал известный футболист, экс-капитан российской сборной по футболу Алексей Смертин.

«Он победил с хорошим временем — 3 часа 29 минут 15 секунд. Среди женщин первой пришла Рябцова Анастасия из Москвы, ее время — 4 часа 24 минуты 5 секунд» — пояснил организатор мероприятия Алексей Никифоров.

Всего на участие в марафоне «За сохранение чистых вод» было подано 300 заявок, но из-за пандемии на трассу выпустили только 80 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Приангарье объявлен Годом Байкала. Именитых гостей, в том числе, из Москвы, ждут 7 марта 2021 года в посёлке Листвянка, прямо на льду «Священного моря».

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С мая 2014 года Алексей Смертин возглавляет Федерацию футбола Алтайского края. Летом 2016 года он стал послом Чемпионата мира 2018 года, а в феврале 2017 года был назначен на должность инспектора Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом. Решением Барнаульской городской думы Алексею Смертину присвоено звание «Почетного гражданина Барнаула» за значительный личный вклад в развитие спорта, активную общественную и благотворительную деятельность.

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