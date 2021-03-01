Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена уперлась в свою первую «кирпичную стену» с Ираном. Об этом пишет в Jerusalem Post израильский политаналитик Иона Иеремия Боб 28 февраля.

Сообщение The Wall Street Journal от 28 февраля подтвердило предыдущие заявления Ирана о том, что он отклонил первое предложение администрации Байдена возобновить ядерные переговоры.

Вопрос в том, есть ли у Вашингтона в рукаве больше возможностей добиться сотрудничества с Ираном, чем только использование лозунга «Я не Трамп» — или же на горизонте виднеется еще один раунд расширенного ядерного противостояния.

18 февраля США, Великобритания, Франция и Германия выдвинули Тегерану свое предложение о возобновлении переговоров.

«Это был способ Вашингтона попытаться выйти из тупика. Но заранее подразумевалась крупная уступка: иранцам повезло, что Байден не был Трампом, был готов поговорить с ними и был готов снять ядерные санкции, как только они вернутся к соблюдению ядерных ограничений сделки 2015 года. По крайней мере, никто не угрожал сбросить их в каменный век», — пишет автор.

Он подчеркивает: если администрация Байдена думала, что это само по себе приведет к тому, что Исламская Республика немедленно предложит новые уступки, которые она отказалась сделать администрациям Джорджа Буша, Барака Обамы или Трампа, они ошибались.

«Более того, [верховный лидер Ирана] Хаменеи по-прежнему считает, что, если дать ему достаточно времени, Байден прогнется», — уверен комментатор.