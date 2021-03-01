Вольск, Саратовская область, , 10:49 — REGNUM В городе Вольске Саратовской области устанавливают обстоятельства смерти малолетнего ребенка. Региональные следственные органы проводят доследственную проверку.

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Тело 5-летнего мальчика было обнаружено около 5:30 (местное время) 1 марта возле магазина на улице Краснооктябрьской. При внешнем осмотре тела ребенка признаков насильственной смерти не выявлено. Верхней одежды на мальчике не было. Следователи устанавливают условия жизни и воспитания ребенка в семье. Будет дана юридическая оценка действиям родителей или законных представителей мальчика, а также должностных лиц органов профилактики, которые вправе контролировать условия жизни семьи, где воспитывался ребенок.

Соответствующее процессуальное решение примут по результатам проверки.

По данным синоптиков, сегодня ночью в Вольске температура воздуха составляла около минус 15 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, 28 февраля пятеро малолетних детей прогуливались вдоль реки Волга в Вольске. На удалении около 400 метров от набережной имени Злобина 6-летний мальчик вышел на лед и провалился. На помощь к нему бросился 11-летний брат. Толщина ледяного покрова не выдержала веса обоих детей. Брат также оказался в воде. Приятели, находившиеся на берегу, бросились за помощью.

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