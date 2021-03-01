Токио, , 10:50 — REGNUM Сторожевые корабли КНР 14 раз появлялись вблизи спорных с Японией островов Сенкаку (Дяоюйдао) в феврале, тогда как в январе было шесть таких инцидентов. Об этом пишет 1 марта газета Yomiuri со ссылкой на японскую береговую охрану.

Речь идёт об архипелаге в Восточно-Китайском море и зоне, которую Токио считает своими территориальными водами. Издание отмечает, что китайская морская полиция стала активнее действовать в районе Сенкаку.

Её корабли пытаются вытеснить из прилегающей акватории японские промысловые суда. Китайские пограничники требуют, чтобы промысловики ушли из «территориальных вод КНР», объявляя об этом по радио и используя сообщения на световых табло.

Японские власти, отмечает газета, беспокоятся из-за того, что месяцем ранее китайским сторожевикам разрешили применять оружие против нарушителей. Япония наделила такими же полномочиями свою береговую охрану, а это может спровоцировать вооружённый конфликт.

Напомним, конфликт вокруг спорного архипелага Сенкаку обострился в 2012 году, когда Япония объявила о выкупе этих островов у их частных владельцев, своих подданных. С тех пор китайские корабли курсируют в районе островов и время от времени приближаются к ним.

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