Тирасполь, , 10:46 — REGNUM В ходе 709 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 163 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 31 638 человек. Из них победили инфекцию 29 637 человек, из которых в течение последних суток — 180.

Всего в Приднестровье скончались 689 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе четыре человека умерли в течение последних суток. Это были двое мужчин в возрасте 55 и 72 лет, а также две женщины в возрасте 53 и 67 лет. Сообщается, что все пациенты входили в зону риска в связи с сопутствующими заболеваниями.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 929 исследований и выявили 199 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими в тот день врачи признали 140 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье, несмотря на пандемию, работают детские сады и школы. В случае выявления коронавируса у детей, класс или группу закрывают на карантин, школьников на время карантина переводят на дистанционное обучение.

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