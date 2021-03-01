Москва, , 10:41 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова опустилась с 38-го на 39-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован 1 марта на сайте организации.

Кроме Кузнецовой, по одной позиции потеряли Анастасия Павлюченкова (c 40-й на 41-ю) и Дарья Касаткина (с 57-й на 58-ю).

Их обогнали американка Кори Гауфф и представительница Швейцарии Жиль Белен Тайхман, которые дошли до полуфинала турнира в австралийской Аделаиде. Гауфф поднялась с 52-го на 38-е место, а Тайхман — с 61-го на 54-е.

Все три российские теннисистки не принимали участие в турнирах на прошлой неделе.