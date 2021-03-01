Магадан, Магаданская область, , 10:44 — REGNUM В Магадане 1 марта открылась первая касса авиакомпании «Аэрофлот». Об этом в соцсетях написал губернатор Колымы Сергей Носов.

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«1 марта откроется первый в Магадане офис продаж «Аэрофлота». В ТЦ «Моремолл» оборудованы места для работы специалистов и комфортная зона ожидания для клиентов. Здесь колымчане смогут купить, обменять, оформить возврат билетов и дополнительные услуги без поездок в аэропорт», — сообщил Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области приобрести субсидированный билет на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» можно только в авиакассах в аэропорту. На сайте компании и других агентств опция продажи субсидированных билетов отсутствует. Решить этот вопрос Сергей Носов поручил профильным министерствам.