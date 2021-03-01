Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге у станции метро «Проспект Большевиков» неизвестный злоумышленник выстрелил из огнестрельного оружия в прохожего. По данному факту проводится проверка. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 февраля, в Невском районе города. Около 17:00 34-летний мужчина был госпитализирован из травмпункта по улице Ленская, д. 4, с огнестрельным ранением правого бедра. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Со слов потерпевшего, в этот день около 16:00 у метро «Проспект Большевиков» в него выстрелил неизвестный.

«В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.