Лангепас, Югра, 1 марта, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Финалист второго конкурса «Лидеры России» Дмитрий Горбунов занял пост заместителя главы города Лангепас. Он будет курировать управление информационных ресурсов, управление физкультуры и спорта, спортивные учреждения, отдел по взаимодействию с НКО, а также отдел по делам архивов.

Rsv.ru Дмитрий Горбунов

Дмитрий Горбунов родился 11 мая 1985 года. В 2010 году окончил Сургутский государственный университет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». По гранту конкурса «Лидеры России» прошел обучение в Высшей школе государственного управления (РАНХиГС) по специальности «Executive master in public management (Мастер государственного управления для руководителей)».

С 2007 по 2010 год работал техником отдела комплексного обслуживания вычислительной техники и копировально-множительного оборудования ООО «ЛУКОЙЛ-Информ». С 2010 по 2013 год был начальником сектора автоматизации ОАО Банк Петрокоммерц. С 2013 года до настоящего назначения являлся директором Лангепасского городского муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Также с 2016 по 2021 год был депутатом городской думы.

«В новой должности я буду курировать спорт, информационные технологии, цифровое развитие, социально-ориентированные некоммерческие организации и архив. Планы имеют достаточно широкий спектр: в части спорта — это, безусловно, дальнейшее развитие и популяризация массово адоптивного спорта на территории города, выделение современных спортивных технологий, поддержка федераций, строительство малых архитектурных спортивных форм. Возможно, муниципально-частное партнёрство и спортивные концессии — это достаточно серьёзное направление, трендовое, которое в данный момент очень актуально у нас в сфере спорта. В части цифрового развития, безусловно, следование современным трендам в отрасли с учетом позиции государства. Обязательно цифровая трансформация. Такие темы как: государство, как сервис, государственные услуги в электронном виде и в части социально ориентированных некоммерческих организаций — это, однозначно, безусловная поддержка, в том числе финансовая, гражданских инициатив, территориально общественного самоуправления и в какой-то части добровольчества и волонтерства. В целом план — работать на благо граждан», — рассказал журналистам Дмитрий Горбунов.

В 2019 году Дмитрий Горбунов стал финалистом второго конкурса «Лидеры России».

«Конкурс «Лидеры России» позволил мне раскрыть свои резервы, проявить себя с сильной стороны, увидеть, в том числе, свои недостатки и понять те направления дальнейшей работы над собой, которые обязательно нужно задействовать. В целом, участие в конкурсе дало мне возможность воспользоваться образовательным грантом, в группе обучающихся было много финалистов и победителей конкурса «Лидеры России». По сути, конкурс дал мне возможность еще целый год вместе со своими друзьями прожить все те волнительные моменты, которые были в процессе мероприятия. Личностно, я считаю, что очень серьёзно изменился, раскрылся и переоценил ценности, которые у меня были до этого, и стал жить в другой системе координат — более опытной и взрослой. Конкурс сильно влияет на дальнейшее восприятие того пути, который ты прошел, и очень сильно меняет твое отношение в целом к миру, к окружающим людям, качает эмпатию и социальный интеллект», — поделился Дмитрий Горбунов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 250 «Лидеров России».