Москва, , 10:37 — REGNUM Самыми популярными домашними питомцами в России оказались кошки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией «Сбербанк страхование». Этих животных дома держат 55% респондентов.

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Собаки живут у 37% опрошенных. При этом хотя бы одного питомца дома держат 73% жителей страны, пишет ТАСС. Других домашних питомцев (аквариумных рыбок, грызунов, попугаев) граждане заводят только в 8% случаев в общей сложности.

Также отмечается, что тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы будущие владельцы четвероногих не готовы. Так, за котёнка в среднем по стране респонденты готовы заплатить 543 рубля, за щенка — 1,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследования компании «Манго страхование», проведённого в рамках совместной с ассоциацией «Благополучие животных» благотворительной акции, больше половины жителей России (54%) жалеют бездомных животных. Владельцы кошек и собак предпочитают не покупать животных: большинству их отдают знакомые или друзья, а каждый четвертый находит своего питомца на улице. Ещё 14% забрали любимцев из приюта.