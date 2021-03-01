Таллин, , 10:37 — REGNUM С 1 марта на территории Эстонии из-за пандемии коронавируса начали действовать новые ограничительные меры. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба правительства республики.

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Уточняется, что, согласно решению правительства, с 1 марта ученики средних и старших классов школ будут продолжать обучение в удаленном формате, а ученики младших классов — в очном, также будут продолжены очные индивидуальные консультации и занятия для учащихся с особыми потребностями.

Кроме того, в Эстонии введен запрет на организацию мероприятий в помещениях, включая публичные богослужения, киносеансы, театральные представления и концерты с 22:00 до 06:00 по местному времени. При этом в тренировках в закрытых помещениях могут участвовать только один человек и тренер, на отрытых площадках — до десяти человек.

Также закрываются спа, водные центры и сауны, а предприятия общественного питания смогут вести обслуживание клиентов только до 18:00.

Отметим, на сегодняшний день на территории Эстонии за весь период пандемии выявлено в общей сложности свыше 65 тыс. носителей коронавируса при 589 скончавшихся от COVID-19.