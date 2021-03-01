Чебоксары, , 10:35 — REGNUM В Чувашии четыре муниципальных образования в текущем отопительном сезоне не смогли получить паспорта готовности. Устранить все замечания местные власти планируют к 30 сентября. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 марта, заявил на планёрке в правительстве министр строительства и ЖКХ Александр Героев.

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Говоря о ходе проведения отопительного сезона, глава минстроя напомнил, что по результатам проверок приволжским управлением Ростехнадзора выданы паспорта готовности 16 муниципальным образованиям из 26-ти, ещё шесть муниципалитетов получили акты готовности.

«Не получены паспорта либо акты готовности четырьмя муниципальными образованиями — Вурнарским, Красноармейским, Цивильским и Ядринским районам. Основные замечания — отсутствие технического освидетельствования строительной конструкций зданий котельных, а также подготовленный техперсонал по работе с теплоэнергетическим оборудованием, прошедшего проверку знаний», — сказал Александр Героев.

По его словам, данными муниципалитетами разработаны и утверждены дорожные карты по устранению замечаний по получению паспортов готовности, срок их исполнения — до 30 сентября 2021 года.

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