Белый медведь на Ямале завладел снегоходом
Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, 1 марта, 2021, 10:35 — ИА Регнум. На Ямале белый медведь пытался «угнать» снегоход. Об этом сообщает «Ноябрьск 24».
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Медвед
Встреча людей на снегоходе с белым медведем произошла в Сабетте. Завидев косолапого, люди сбежали. Благо, рядом находились постройки. А медведь попал на камеру наружного видеонаблюдения.
На кадрах видно, как хозяин тундры изучает снегоход, пытаясь понять полезность добычи. Убедившись в несъедобности трофея, медведь роняет технику на бок и ретируется.