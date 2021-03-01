Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, 1 марта, 2021, 10:35 — ИА Регнум. На Ямале белый медведь пытался «угнать» снегоход. Об этом сообщает «Ноябрьск 24».

Vk.com/n24_yanao Медвед

Встреча людей на снегоходе с белым медведем произошла в Сабетте. Завидев косолапого, люди сбежали. Благо, рядом находились постройки. А медведь попал на камеру наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как хозяин тундры изучает снегоход, пытаясь понять полезность добычи. Убедившись в несъедобности трофея, медведь роняет технику на бок и ретируется.