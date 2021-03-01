Москва, , 10:32 — REGNUM Для рубля начало первого дня весны должно быть позитивным, поскольку экспортеры занимались закупкой рубля 25 февраля и сегодня, 1 марта с утра, чтобы заплатить налоги на прибыль, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Это дало определенную поддержку, и с начала торговой сессии рубль укрепился на 0,8%. Сокращение количество коротких позиций вместе с укреплением цен на нефть должно и дальше положительно сказываться на курсе рубля относительно доллара.

Вероятнее всего российская валюта так и будет оставаться в районе 74 рублей за доллар и тестировать отметку в 89 рублей за евро, если не произойдет каких-либо форс-мажорных политических или макроэкономических событий», — считает эксперт.

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