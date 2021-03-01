Алапаевск, Свердловская область, , 10:33 — REGNUM В Алапаевске (Свердловская область) подросток получил тяжёлые травмы после падения на стройке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 27 февраля 2021 года. Юноша 2006 г.р. занимался строительными работами по договоренности со знакомым. Подросток оступился на деревянном настиле во время переноски утеплителя и упал со второго этажа дома на бетонный пол. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Будет выявлено, как соблюдалось трудовое законодательство, а также как обеспечивались охрана жизни и здоровья несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после трагедии на станции Билимбай (Свердловская область), где поезд сбил 23-летнюю Полину Петрову.

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