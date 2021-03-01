Иерусалим, , 10:33 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во взрыве на борту принадлежащего Израилю судна в Оманском заливе на прошлой неделе. Об этом он заявил в интервью радио Kan 1 марта.

Нетаньяху уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Израиль мстить.

Принадлежащее Израилю грузовое судно Helios Ray получило повреждения в результате взрыва, произошедшего во время хода в Оманском заливе. Нетаньяху считает ясным, что это была «операция Ирана».

Отвечая на вопрос, будет ли Израиль мстить, он повторил предыдущие заявления о своей решимости помешать Ирану развивать ядерный потенциал.

Тегеран не ответил на более ранние обвинения Израиля в том, что он мог быть причастен к данному инциденту.