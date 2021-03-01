Москва, , 10:27 — REGNUM Нефть резко подешевела на торгах 25 февраля под влиянием повсеместного ралли доллара. В моменте нефть марки Brent касалась отметки $64,25 за баррель, завершив неделю вблизи нижней границы диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Первый день весны 1 марта фьючерсы встретили подъемом почти на 1,5%, однако развить импульс не смогли и ликвидировали бычий гэп, образовавшийся на открытии, тестируя зону $65,50 перед открытием торгов в Европе.

На утренних торгах 1 марта оптимизм пришел из США, где палата представителей наконец одобрила пакет стимулов на $1,9 трлн. Теперь документ отправится на подпись к Джо Байдену после принятия в Сенате.

Несмотря на то что дополнительные стимулы давно учтены в ценах, сам факт их принятия всё же смог привлечь покупателей в сегмент рисковых активов, куда входит и нефть. Дополнительный позитив привнесла новость об одобрении экстренного применения вакцины Johnson&Johnson.

Теперь игроки переключаются на ОПЕК+. 2 марта состоится встреча технического комитета, 3 марта свои рекомендации озвучит министерский мониторинговый комитет, а 4 марта пройдет заседание ОПЕК+ на уровне министров, где и будет принято окончательное решение о параметрах сделки.

Если альянс ограничится скромным и деликатным увеличением добычи, рынок должен перенести такой вердикт безболезненно. В случае принятия более агрессивных мер Brent ждет массовая медвежья коррекция», — считает эксперт.

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