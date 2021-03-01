Воронеж, , 10:27 — REGNUM Техническую проверку систем экстренного оповещения населения проведут в Воронежской области 3 марта, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«3 марта с 11:00 до 11:05 по всей области состоится традиционная весенняя техническая проверка систем экстренного оповещения населения с включением оконечных устройств (сирен). Просим всех отнестись с пониманием к данной процедуре и извиняемся за возможное беспокойство», — сообщили в МЧС.

Целью проверки, пояснили в пресс-службе, является исключительно техническая готовность системы, а потому включение будет кратковременным. В случае реальной опасности система оповещения выключаться не будет, а параллельно будут задействованы и другие средства оповещения.