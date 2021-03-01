Москва, , 10:27 — REGNUM Магаданская область, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ лидируют среди российских регионов по уровню средней зарплаты, которая составляет 127 тыс., 117 тыс. и 96,6 тыс. рублей соответственно. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества, пишет 1 марта газета «Известия».

Москва по уровню средней зарплаты заняла четвёртое место, показатель составляет там 95,3 тыс. рублей.

Критерий исследования «Индекс социального благополучия регионов» — это отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Чем соотношение больше, тем позиция региона в рейтинге выше. Авторы исследования учли данные по итогам 2020 года.

С учётом этого в рейтинге лидирует Магаданская область, где при средней зарплате в 127 тыс. рублей прожиточный минимум составляет 23,6 тыс. Вторую строчку занимает ЯНАО, где средняя зарплата 96,6 тыс. рублей, а прожиточный минимум — 20,1 тыс. Далее идут Сахалинская область — 85,8 тыс. и 20,4 тыс. рублей соответственно ‑ и Чукотка с показателями 117,8 тыс. рублей и 28,4 тыс. рублей.

В число лидеров вошли также Москва (зарплата 95,3 тыс., прожиточный минимум 23,8 тыс.), Ненецкий автономный округ (81,5 тыс. и 21,2 тыс.), Якутия (75,5 тыс. и 21,2 тыс.), Санкт-Петербург (65,4 тыс. и 18,4 тыс.), ХМАО (69,7 тыс. и 20,1 тыс.), Мурманская область (65,6 тыс. и 19,8 тыс.), Тува (49,2 тыс. и 15 тыс.).

Карелия и Башкирия оказались на последних местах. В Карелии при средней зарплате 44 тыс. рублей прожиточный минимум составляет 17,9 тыс., а в Башкирии средней зарплате 38,3 тыс. рублей соответствует прожиточный минимум 15,6 тыс. рублей.

Авторы исследования полагают, что данные закономерны, они отражают экономическое развитие территорий. Эксперты отметили, что рейтинг выявил проблему недостаточного выравнивания доходов населения в регионах РФ.