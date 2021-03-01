Джакарта, , 10:27 — REGNUM В парламенте Индонезии призвали президента Джоко Видодо отказаться от политики привлечения инвестиций в спиртовую промышленность, сообщает CNN Indonesia.

Член парламента Индонезии, отвечающий за инвестиции, отметил, что развитие алкогольной промышленности в регионах потенциально может стать угрозой для нации, особенно для будущих поколений.

Президента призвали не только думать об экономических факторах, но и о безопасности нации.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии открывает двери для новых инвесторов, как местных, так и иностранных, в сфере спиртных напитков в четырех провинциях, а именно на Бали, в Восточном Нуса-Тенггара, Северном Сулавеси и Папуа.

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