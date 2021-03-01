Улан-Удэ, , 10:26 — REGNUM На юго-востоке столицы Бурятии Улан-Удэ запланировано строительство новой автомобильной дороги и жилого района общей площадью 1,025 млн кв. метров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, соответствующие изменения уже внесены в генплан.

Работы будут вестись в рамках двух инвестиционных проектов. По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Михаила Мясищева, изменения в генплане позволят застройщику разработать проект планировки автодороги. Они также касаются реализации крупнейшего проекта по строительству домостроительного комбината и жилищной застройки с объектами инфраструктуры. За пределами жилой зоны запланировано возведение новой инфекционной больницы.

«Это грандиозный проект. Будет построено более 1 млн кв. м. жилья. При этом, строительство по ценам будет доступным: квадратный метр жилья будет стоить ниже сегодняшних рыночных цен», — заявил председатель комитета по градостроительной политике городского совета депутатов Валерий Шагжитаров.

К реализации проекта, как отмечается, уже приступила компания-застройщик «БурГражданСтрой».