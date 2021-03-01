Ташкент, , 10:26 — REGNUM По итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в Узбекистан составил $2,9 млрд, что на 33,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 1 марта сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на министерство экономического развития и сокращения бедности.

В ведомстве отметили, что инвестиции за счет негарантированных иностранных кредитов выросли на 60%, до $3,5 млрд. В министерстве считают, что сокращение иностранных инвестиций может привести к снижению темпов экономического роста в 2021 году.

Кроме того, замедление роста инвестиций в сфере высоких технологий и человеческого капитала может поставить по угрозу задачу сокращения бедности, добавили в министерстве экономического развития Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, центральный банк Узбекистана ожидает роста валового внутреннего продукта в 2021 году на уровне 4,5−5,5%.

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